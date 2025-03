Amica.it - Le magiche variazioni per violino di David Garrett tra pop, rock e dance

Leggi su Amica.it

(askanews) –continua ad incantare il mondo della musica con le brillantidel suo. Maestro del crossover unico nel suo genere, ha cancellato i confini tra musica classica e pop, aprendo nuove dimensioni acustiche. L’album Millennium Symphony, il nuovo capitolo nella sua carriera, trasforma i più grandi successi degli ultimi 25 anni in straordinari paesaggi sonori.«È un album concettuale, che si basa sull’idea di trovare le canzoni più belle e stimolanti del pope della musicaelettronica e inserirle in un contesto molto sinfonico. Ecco da dove nasce il nome Millennium Symphony. Quindi ho cercato e trovato grandi pezzi che funzionano per il mio strumento ma che avessero una sostanza musicale di qualità da riarrangiare per un’orchestra», racconta il violinista tedesco americano.