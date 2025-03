Perugiatoday.it - Le farmacie nel mirino dei rapinatori: furto nella notte a Case Bruciate. La rabbia dei farmacisti: "Siamo scossi: servono controlli"

Leggi su Perugiatoday.it

Cresce la paura tra il personale delledi Perugia e provincia che mai come in qusto periodo sono presi di mira da bande diche ertrano in azoone soprattutto durante l'orario notturno del servizio farmaceutico. E così dopo l'assalto alla farmacia Bolli di Ponte Felcino, è stata.