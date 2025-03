Panorama.it - Le condizioni del Papa sono stabili, non ha avuto altre crisi

La notte è trascorsa tranquilla perFrancesco, che questa mattina ha fatto colazione, bevuto il caffè e letto i quotidiani. Le suecliniche restano: continua ad alternare la ventilazione meccanica non invasiva con lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo una buona risposta agli scambi gassosi. Il Pontefice è apiretico, non mostra leucocitosi e i suoi parametri emodinamici restano sotto controllo. Ha continuato ad alimentarsi regolarmente e a collaborare attivamente alla fisioterapia respiratoria, senza episodi di broncospasmo.Nel pomeriggio ha ricevuto l’Eucaristia e si è dedicato alla preghiera. Tuttavia, la prognosi rimane riservata e i medici mantengono un atteggiamento prudente, sottolineando che il quadro clinico delresta complesso. Sebbene larespiratoria di ieri – caratterizzata da broncospasmo e vomito – non abbia coinvolto altri organi, il Pontefice non è ancora considerato fuori pericolo.