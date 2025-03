Lanazione.it - Lavoro Massa Carrara, previste 1.100 assunzioni: ma per le aziende trovare i candidati resta un’impresa

, 1 marzo 2025 – A febbraio le imprese della provincia diprevedono di assumere 1.100 persone, un valore in crescita del +3% (+30 entrate) nel raffronto con lo stesso mese dell’anno precedente. Le difficoltà incontrate dalle imprese apuane nel reperimento delle figure lavorative richieste si attestano al 56% del totale, segnando un aumento di 7 punti percentuali. Le imprese prevedono di incontrare difficoltà nel 35% dei casi per mancanza die nel 17% per una preparazione inadeguata. La richiesta di esperienzastabile al 67%. Ma che tipo di contratti sono? Il 26% delle entrate è previsto a tempo indeterminato (19%) o di apprendistato (7%), mentre nel 74% dei casi si tratta di contratti a termine, a tempo determinato (56%), in somministrazione (5%) o con altre forme con durata predefinita (13%).