Lavori al "Palason". Via le barriere architettoniche

Lenello storico edificio ““ di Montanaso che ospita la pro loco e altre associazioni, presto saranno solo un ricordo. Il Comune, sotto la guida del sindaco Luca Ferrari, ha avviato iper eliminarle. La prima novità è che presto sarà installato in loco un ascensore, che agevolerà chi frequenta la pro loco, ma anche altre associazioni presenti, come quella lodigiana dedicata alla sclerosi multipla, il museo della radio e quello della vita contadina. Anziani e fragili potranno raggiungere più facilmente sia i locali che il giardino. Prima di agire, l’amministrazione comunale ha atteso il benestare della Sovrintendenza alle belle arti, dato che l’edificio è tutelato, in quanto storico. Itermineranno entro maggio e oltre all’ascensore, prevedono la demolizione e il rifacimento (con un pianerottolo più ampio) della scala originale, la ricollocazione dell’ingresso, il cui accesso sarà meno ripido.