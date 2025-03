Ilnapolista.it - Lautaro e la bestemmia, non è stata la Procura Figc a far riaprire il caso ma la denuncia di juventini

Nelle ultime ore è stato ritrovato l’audio delladiMartinez dopo il match tra Inter e Juventus. Ma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare non sialaa faril(come invece era stato in precedenza raccontato), ma lada parte di alcuni tifosi.Non èlaa farildie la, ma ladiIl quotidiano scrive:La notizia dell’apertura di un fascicolo sulladi, con annesso ritrovamento dell’audio, non ha lasciato indifferenti i tifosi nerazzurri, visto pure che di mezzo c’è una rivale storica come la Juventus. Ieri è rimbalzato sui social ilCambiaso, relativo non alla sfida dell’Allianz come, ma a quella dell’andata. Anche allora il labiale del giocatore rivelava una frase blasfema, ma senza audio – come da regolamento – il Giudice Sportivo non era potuto intervenire squalificandolo per una giornata: mancava infatti la certezza assoluta di quanto detto.