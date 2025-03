Oasport.it - Laura Pirovano ci scherza su: “Diventerò famosa per i quarti e quinti posti…”

continua a flirtare con il podio ma deve accontentarsi di un comunque positivo quinto posto nella seconda discesa libera femminile di Kvitfjell (in Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La trentina archivia così l’ottavo piazzamento in top5 della carriera nel circuito maggiore, ma deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima volta tra le migliori tre.“Brucia.forse piùper iposti che non per i podi, ma sono contenta di come ho sciato. Sono molto costante e sto sciando bene, questo è importante. Sono convinta che il mio tempo verrà e sono orgogliosa di quello che sto facendo. Ci credo e continuo a lavorare duro su questa strada, sin dal superG di domani“, dichiaraalla FISI dopo l’ennesima ottima gara della stagione.