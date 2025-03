Lanazione.it - L’attacco dell’ex cappellano: "Su Sollicciano solo chiacchiere"

Il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani ha ragione. La politica è inerte. Se questa inerzia prosegue, se nessuno si prende l’onere di sporcarsi le mani in un’azione che non produce consenso e voti in prima battuta ma può portare alla risoluzione del problema, allora continuerà il succedersi dei proclami e lo scaricamento delle responsabilità, mentre dentro le celle di una dimenticata periferia disi continuerà a morire". Sul carcere dicontinuano gli attacchi alla politica, oltre i partiti e gli schieramenti: l’ultimo arriva da Don Vincenzo Russo, giàdi. Lei ritiene condivisibili le parole di Fanfani, quindi di azioni concrete nell’ultimo periodo non ne ha viste. "È così. Il carcere è questione che facilmente è oggetto di incoraggianti dichiarazioni ma quasi mai di azioni concrete e di interventi veri conseguenti alle parole pronunciate.