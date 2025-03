Ilgiorno.it - L’Atalanta torna da Venezia a mani vuote, terzo pareggio consecutivo per una Dea sprecona

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 1 marzo 2025 –che vola in trasferta non sa più volare in casa con il nuovo anno.casalingo per la Dea, frenata sullo 0-0 dal muro difensivo del(che però ha costruito alcune ottime occasioni in contropiede) nella partita che sulla carta sembrava più facile alla vigilia del ciclo di ferro di sei confronti diretti consecutivi nel prossimo mese e mezzo. Uno 0-0 che fa malissimo alnella corsa scudetto, inchiodandola con 55 punti ancora alposto, con la prospettiva di dover affrontare domenica prossima la Juventus a Torino e poi la settimana successiva lo scontro al Gewiss contro l’Inter. TVRG Atalanta vsnella foto Cheik Conde () e Ederson Jose' dos Santos (Atalanta) Bergamo 01-03-2025 Gewiss Stadium Campionato Serie A Enilive - 27a giornata foto Roberto Garavaglia/Agenzia Aldo Liverani sas DeaDea che ha costruito tanto, colpendo anche due pali, sprecando almeno una decina di palle gol in area, pagando la scarsa mira dei suoi attaccanti tutti in giornata no almeno dal punto di vista conclusivo.