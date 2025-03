Bergamonews.it - L’Atalanta spreca l’occasione: 0-0 col Venezia, continua la maledizione Gewiss

Bergamo. Pareggio con rimpianti. LadelStadium per: neanche contro ilarriva quella vittoria che tra le mura amiche manca dal 22 dicembre. Terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Torino e Cagliari, seconda partita consecutiva senza gol di fronte al proprio pubblico. E soprattutto un’occasioneta per avvicinare Napoli e/o Inter, nel giorno dello scontro diretto.La scelta di Gasperini è quella di puntare su Cuadrado a destra per dare un ulteriore boost, unica modifica rispetto all’undici che sei giorni fa ha rifilato una cinquina all’Empoli. Ilperò è a Bergamo per giocarsi la partita a testa alta, senza nulla da perdere e lo dimostra in un primo quarto d’ora con più di una situazione nella metà campo nerazzurra.Provano Ederson e Lookman a scuotere la Dea, ma più di qualche contropiede su palla persa non aiuta nell’operazione di provare a schiacciare i veneti negli ultimi sedici metri.