L' Atalanta non sa più vincere in casa | un Venezia tutto cuore ferma i nerazzurri sullo 0-0

Bergamo, 1° marzo 2025 – Si allunga il digiuno di vittorielinghe dell’che al Gewiss Stadium sbatte su une vieneta0-0. Un pari che sa tanto di occasione persa per iche innon vincono da più di due mesi e che oggi hanno mancato l’opportunità di mettere pressione a Napoli e Inter. Gli uomini di Gasperini quest’oggi hanno cercato di condurre la partita, ma lo hanno fatto senza imporre ritmi decisi, soffrendo a tratti la grande compattezza e la capacità di ripartire di unmolto compatto e coraggioso. Le occasioni più nitide deinel primo tempo sono capitate a Zappacosta e Cuadrado che hanno colpito due pali, ma gli uomini di Di Francesco non sono stati da meno e con Zerbin hanno fallito l’appuntamento con la rete per ben due volte.