L' Atalanta frena ancora in casa è solo 0-0 con il Venezia

AGI - Nessun gol, unpunto e il rimpianto per aver sprecato l'occasione per avvicinarsi ancor di più al sogno. Un discorso che vale un po' per entrambe, anche se per obiettivi diametralmente opposti. Finisce 0-0 il match tra, anticipo della 27esima giornata. Terzo pareggio consecutivolingo per i nerazzurri che nel 2025, in Serie A, non hanno mai vinto in. Buon punto per i lagunari,in corsa per la salvezza e attesi nel prossimo turno dalla sfida con il Como. I nerazzurri, invece, affronteranno la Juventus in una gara che dirà molto, se non proprio in ottica tricolore, di sicuro sulla corsa Champions. Quella del Gewiss Stadium è stata una partita complicata, con l'che ha faticato a trovare il gol sin dal primo tempo. Lookman ha provato ad accendere la luce al 20' con un'azione personale, ma la conclusione del nigeriano è terminata di poco sul fondo.