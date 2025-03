Ilnapolista.it - L’Atalanta di Gasperini soffre di vertigini: 0-0 col Venezia, zero vittorie in casa nel 2025

Atalanta ancora senza vittoria innel. Dopo il roboante 5-0 indell’Empoli (era successo anche dopo il 5-0 contro il Verona, con il pareggio – anche lì 0-0 – contro il Cagliari di Nicola ndr).questa volta però ci aveva creduto: dentro Lookman ed Ederson di nuovo dal primo minuto, davanti con De Ketelaere e soprattutto Retegui, a cui quest’anno basta toccare un pallone per segnare. Di contro unsicuramente inferiore tecnicamente ma che ha provato a nascondere gli spazi tra le linee ai bergamaschi, che a questo punto si rendono la vita difficile da soli (tra due partite avranno l’Inter ndr) proprio in un momento in cui potevano essere liberi dagli impegni settimanali e potendo approfittare di un calendario complesso per Inter e Napoli. Ora invece il calendario complesso ce l’avranno loro.