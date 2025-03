Lanazione.it - L’assemblea all’hotel Sichi. Ciaspolata e altri eventi

Leggi su Lanazione.it

Gli appuntamenti degli Stati generali della montagna di Fratelli d’Italia, in programma nel Comune di Abetone Cutigliano, andranno avanti fino a domani. L’evento più atteso, dopo l’incontro tenutosi ieri con il ministro Santanché, è per oggi alle 15.30 all’albergoa Pian degli Ontani conregionale degli iscritti del partito, presieduta dal consigliere regionale Alessandro Capecchi. Alle 17, poi, incontro con Giovanni Donzelli (responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI), Alessandro Tomasi (sindaco di Pistoia e indicato dal partito come candidato presidente della Regione alle prossime elezioni) e l’onorevole Chiara La Porta sul tema ‘La sfida di Fratelli d’Italia per la Regione Toscana’. In contemporanea, sempre, è previsto anche il Coordinamento regionale di Gioventù nazionale.