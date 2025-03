"Lasciato Indietro", Dino Tropea presenta il suo libro al Caffè letterario di Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 01 febbraio 2025- In un’atmosfera di luci soffuse e di festa, ildi” dopo il successo di i Sanremo Writers, arriva a. Una festa doppia, quella di giovedì sera, perché nell’accogliente locale della Grooveria, sul lungomare della salute, non è avvenuta solo lazione di un, ma anche il lancio di un’iniziativa culturale quasi nuova sul territorio: quella di unche possa ospitare eventi di natura culturale., l’autore del”, edito da Armando Editore, reduce tra pochi eletti da Sanremo Writers 2025 e conquistatore di sempre maggiori consensi e Carmela Trevisonno, proprietaria de La Grooveria, hanno inaugurato “Cadenze Letterarie”, in un evento ricco di emozioni e partecipazione.