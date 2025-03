Agrigentonotizie.it - Largo Taglialavoro, si crea un lago in pieno centro città: ancora una rottura della condotta

Leggi su Agrigentonotizie.it

Non c'è pace per l'area di, nel cuore del, dove ormai da almeno un paio di anni si registrano ripetuti abbassamenti del fondo stradale e fuoriuscite d'acqua dalla martoriata rete idrica.Dopo gli interventi fatti alcuni mesi fa per eliminare un profondo.