Lanci Campionati Italiani invernali | a Rieti Fantini conquista il sedicesimo titolo consecutivo

Saraottiene ilnazionale, trionfando neidi, in scena a. La campionessa d’Europa del martello ha dato inizio a questa striscia proprio qui, a, nel 2017 e l’ha portata avanti per otto stagioni. Allo stadio Guidobaldi,centra il primo +70 metri dell’anno, nonostante il maltempo abbia reso le condizioni della pedana molto complesse. La misura decisiva si rivela essere il 70.81 del primo turno, seguito da tre nulli, un 69.74 e un altro nullo. L’atleta dei Carabinieri si proietta così verso il primo impegno in maglia azzurra della nuova stagione: la Coppa Europa di specialità. L’evento avrà luogo a Nicosia, Cipro, tra il 15 e il 16 marzo. In lontananza, si staglia il Mondiale di Tokyo, atteso per il mese di settembre.