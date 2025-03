Iodonna.it - “L’amore per me stessa è frutto di un lungo percorso” svela la candidata alla statuetta di miglior attrice grazie a “The Substance”. Pare strano detto da una delle star più famose e pagate di Hollywood, ma si spiega visti i traumi subiti... E qui ci racconta come ha raggiunto lo “stato di grazia”

prima americana di Theè apparsa fasciata in un abito rubino fittamente incrodi pietre dure, i capelli corvini lunghissimi e lucenti, il sorriso smagliante. Demi Moore ha sfilato radiosa sul red carpet di Sunset Boulevard. Giornalisti e publicist le ronzavano attorno, i paparazzi scattavano immagini a ripetizione. La vera diva, un’immagine d’altri tempi.fine della proiezione il pubblico era scoppiato in un applauso fragoroso. In maggio, al Festival di Cannes, aveva strappato una standing ovation di 13 minuti per il film tra l’horror e la satira femminista – diretto da Coralie Fargeat (che si era aggiudicata il premio per lae sceneggiatura). “The”, il trailer dell’horror visionario e femminista con Demi Moore X Leggi anche › Di nuovo giovane con “The”, e per Demi Moore comincia un sorprendente incubo horror Il momento d’oro di Demi MooreSe lo merita, era ora, mi dico.