L'Amerigo Vespucci è a Trieste. Al via tre giorni di celebrazioni

AGI - Non meno di seimila persone sul Molo Audace ed altrettante disseminate lungo le rive hanno festeggiato oggi al'arrivo della nave scuola. Al suo ingresso nel golfo la più antica unità della Marina militare è stata salutata dal rombo delle Frecce Tricolori ed è stata scortata da oltre milletrecento vele bianche, tese sulle barche dagli equipaggi che ogni anno partecipano alla Barcolana, oggi in edizione speciale. Uno spettacolo unico, inedito da brividi, indimenticabile: da una parte il mare percorso da sostenute raffiche di bora con l'imponente portaerei, la più grande unità mai costruita per la Marina Militare Italiana dal secondo dopoguerra, dall'altra piazza Unità d'Italia gremita da gente festosa circondata dalla Fanfara dei Carabinieri a cavallo e dei Bersaglieri piazzati davanti alla Scala Reale.