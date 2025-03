Linkiesta.it - L’ambizione dei tiktoker senza qualità, e i cuoricini come valuta del nostro tempo

«Lo trovo di cattivo gusto», scrive «dott. Ciccarone Giovanna». La disapprovazione di una che ha deciso di presentarsi ai social col cognome prima del nome, e il «dott.» prima del cognome, si trova sotto un video in cui due comici rifanno la più moschicida delle canzoni sanremesi, “”, quella che in originale parla delladel: i, appunto.Nella versione comica, il titolo è “Quei vicini”, e si parla di Olindo e Rosa, ovvero del più famoso crimine legato al più diffuso fastidio, quello per i vicini di casa. «Questa non è satira, è degrado sociale», commenta un altro. «Non mi sembra affatto un argomento su cui scherzare», puntesclamativa uno che, in comune con gli altri due, ha il dettaglio in bio dei suoi bravi link ai quali rivolgersi in modo che la sua presocial divenga fatturato.