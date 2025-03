Lanazione.it - L’allarme degli infermieri: "Una professione sempre meno attrattiva"

"Insieme ai medici siamo la spina dorsale della sanità pubblica. Negli anni Covid l’importanza dellastica è emersa in modo lampante, accompagnata dal sicuro sbocco occupazionale, eppure il calo delle iscrizioni ai corsi di laurea non si è fermato", dice Francesco D’Ambrosio, dal novembre scorso presidente dell’Opi, Ordine delle professionistiche di Siena. Perché? "Lasoffre carenza di attrattività. E’ un problema nazionale, oggi mancano 60milain Italia e il ministro Schillaci ha proposto anche l’ingresso didall’estero per sopperire alle mancanze nele nostre strutture pubbliche. Il problema riguarda anche la realtà locale: l’Ordine senese ha quasi 1.900 iscritti e più della metà, un migliaio, hanno più di 50 anni. I giovani che si iscrivono al corso univesitario sono, pertanto il turnover è difficile e di questo passo non assicurabile".