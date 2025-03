Ilrestodelcarlino.it - Laboratorio della droga in casa. Due giovani sorpresi con le dosi

Era stata un’indagine serrata fatta di appostamenti, accertamenti tecnici, pedinamenti e che si era conclusa con un blitz. I poliziottisquadra mobile avevano inflitto così un duro colpo allo spaccio di, stroncando l’attività di unartigianale e individuando i due pusher che la gestivano. Per questo motivo due magrebini, uno di 40 anni, l’altro di 24, sono finiti alla sbarra. Al termine del processo, il primo è stato condannato a tre anni di reclusione, il secondo a due anni e quattro mesi. Entrambi erano stati chiamati a rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il luogo dove i due nordafricani gestivano la loro attività illecita era una strada isolata a sud del territorio di Fermo, non distante dal lungomare: quindi facile da raggiungere per gli acquirenti ma altrettanto comoda per gli spacciatori per arrivare dove maggiore è la richiesta e sufficientemente defilata per evitare i controlli delle forze di polizia che si concentrano nelle aree di maggiore rilevanza.