Lanazione.it - La Toscana piange Fulco Pratesi: lottò e vinse per il suo sogno, le Oasi in Maremma

Grosseto, 1 marzo 2025 – Il primo libro che dette alle stampe fu sul Cavaliere d’Italia, splendido volatile che osservò proprio nella laguna di Orbetello. Erano gli Anni Settanta, anni pionieristici per la conservazione ambientale. Oggi leWwf della laguna di Orbetello e del Lago di Burano sono una splendida realtà, ricovero per tantissime specie e scrigno di biodiversità. Tutto questo lo si deve a, scomparso a novant’anni. Presidente del Wwf Italia, si adoperò in tutto lo Stivale per la creazione delle, oggi una realtà di tante zone del nostro Paese. Ma il fulcro della sua battaglia fu in. Fondò lui ledel sud della, oggi splendida “stazione” per tantissimi uccelli migratori. Un luogo di visite da parte di turisti da ogni angolo d’Italia, che rimangono affascinati dalla bellezza della natura.