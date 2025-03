Ilgiorno.it - “La strana coppia“ al femminile sul palco della sala Don Mansueto

Leggi su Ilgiorno.it

“La bottega del colore“ presenta I MATtATTORI. Il loro primo spettacolo, in scena stasera alle 21 e domani alle 15, è la versionede “La“ di Neil Simon. Suldel teatro Dondi via Resistenza un gruppo composto da nomi conosciuti dai novatesi ma anche da alcuni che si sono uniti al gruppo in questa avventura per la prima volta. In scena Isabella Scaccabarozzi, Camilla Borella, Mara Arcari, Giovanna Natale, Bruna Mendozzi, Lidia Azzarello, Giampiero Cardani, Marco Luraschi. Nello staff tecnico anche Franco Rossi, Tiziano Meda, Giorgia e Andrea Meda. La commedia originale, interpretata al cinema da Jack Lemmon e Walter Matthau, è ambientata a New York negli anni ’60. La compagnia novatese ha deciso di portare in scena la stessa commedia, però al, con la regianovatese Lydia Azzarello.