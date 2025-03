Ilfogliettone.it - “La sta completamente distruggendo”: Miriam Leone completamente annientata | Le immagini sono eloquenti

Tantissime critiche social per l’ex Miss Italia dopo l’ultima apparizione nella serie tv. Qualcuno scrive che “La sta”. La carriera di, attrice e conduttrice italiana, è iniziata nel 2008 con la vittoria del concorso di bellezza Miss Italia. Dopo aver lavorato come modella e conduttrice televisiva, ha intrapreso la carriera di attrice, diventando una delle protagoniste più apprezzate del cinema e della televisione italiana.Il suo debutto come attrice è avvenuto nel 2010 nella serie televisiva “La donna della mia vita“, ma è con la partecipazione alla serie “I Medici” che ha raggiunto la popolarità. Nel 2016 ha interpretato il ruolo di Veronica Castello nel film “Non uccidere“, ottenendo un grande successo di pubblico e critica.La sua carriera è stata costellata da numerosi successi, tra cui la partecipazione al film “Ammore e malavita” dei Manetti Bros, presentato in concorso alla 74ª Mostra del Cinema di Venezia.