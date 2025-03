Gqitalia.it - La Song for the Mute x adidas Superstar 82 ha in qualche modo reso attuale la più classica delle sneaker

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.for thesono chiaramente affiatati. Per il terzo anno consecutivo,ha infatti rinnovato la partnership con il marchio australiano. Questa volta, hanno lanciato lefor the82, continuando a fare ciò che la collaborazione sa fare meglio: prendereclassiche e renderle ancora più belle.for the82 Cream WhiteSulla sciaadistar Cushion, lanciate verso la fine dell'anno scorso, ora SFTM punta alla silhouette. Presentata in tre combinazioni di colori, tra cui Cream White, Core Black e Simple Brown, la solita tomaia in pelle è stata sostituita con pelle scamosciata invecchiata che offre un aspetto e, soprattutto, una sensazione eccezionali.