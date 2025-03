Liberoquotidiano.it - "La situazione è critica, rischi fatali": Tremonti prevede catastrofe, che fine può fare la Ue

"È troppo presto per dirlo, anche perché non sappiamo di che cosa si tratta. È un meccanismo complesso perché i dazi muovono i tassi di interesse, i tassi di cambio tra le monete. Non è semplice": Giulio, a capo della Commissione Esteri della Camera, lo ha detto in un'intervista al Giorno parlando dei dazi che il presidente Usa Donald Trump vuole imporre all'Europa. Secondo lui, "possono essere anche un boomerang. La parolada tenere presente è reciprocità. Dobbiamo considerare che l'Europa ha nel suo Codice doganale europeo l'Iva al 20 per cento sui prodotti di importazione, che è molto superiore ai dazi americani. L'ingresso di un bene sconta già il 20 per cento. Vuol dire che faranno almeno il 20 per cento anche loro, più di quello che è adesso". Intanto, nel Vecchio Continente le cose non sembrano andare bene.