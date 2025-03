Dayitalianews.com - La sindaca di Latina, vittima di body shaming: “Scuse dagli hater, faranno lavori utili”

Ladi, Matilde Celentano (FdI) ha subito diffamazioni on line. Glihanno insistito e concentrato le loro ‘attenzioni’ su presunti ritocchini al suo corpo, dovuti invece alle cure oncologiche dopo un’operazione per rimuovere un tumore ed era stata proprio la prima cittadina a raccontare in consiglio comunale tutta la storia.Due, una donna di 60 anni e un ragazzo di 30 anni, si sono scusati per le offese eun lavoro socialmente utile per riparare. Hanno chiesto di fare i volontari in strutture che si prendono cura di persone disagiate. Lo ha raccontato oggi (1 marzo) Matilde Celentano in un’intervista al Corriere della Sera che, da tempo che veniva presa di mira sul web: “Per di più dopo aver affrontato chemio, radio e terapia immunologica”, spiega la