La sindaca di Latina le accuse di ritocchini e il tumore | I miei hater si sono scusati ora faranno lavori utili

Matilde Celentano,diin quota FdI, è stata diffamata sul web. Presa di mira per presuntial suo corpo. Dovuti invece alle cure oncologiche dopo un’operazione per rimuovere un. Lei stessa lo aveva raccontato in consiglio comunale. Due dei suoi, una donna di 60 anni e un ragazzo di 30 anni, siper le offese eun lavoro socialmente utile per riparare. Hanno chiesto di fare i volontari presso strutture che si prendono cura di persone disagiate. Lei spiega oggi in un’intervista al Corriere della Sera che era da tempo che veniva insultata: «Per di più dopo aver affrontato chemio, radio e terapia immunologica».La plastica, il botox, il ritocchinoLesotto il video erano sempre le stesse: usa il botox, si è fatta la plastica, un ritocchino.