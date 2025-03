Amica.it - La sfilata di Tod’s (con Carla Bruni vestale dell’artigianalità)

La collezione A/I 2025-2026 diha celebrato l’artigianalità che da sempre contraddistingue il brand, eccellenza del made in Italy nel campo della pelletteria e delle calzature.Ad accogliere gli ospiti all’ingresso dellacon ago e filo in formato oversize. La top model, trasformata per l’occasione in scultura dall’artista Nelly Agassi, svettava in un abito scultoreo creato da frammenti di pelle di recupero con un patchwork geometrico in un dégradé di marroni. Intitolata Intelligenza Artigianale l’opera vuole ricordare che dietro a ogni prodotto ci sono le mani e l’esperienza di persone vere. Il vero lusso è il valore umano di ogni oggetto, plasmato grazie all’esperienza di professionisti.Matteo Tamburini, direttore creativo di, ha portato in passerella abiti in lana sfilacciata, cappotti effetto pelliccia e trench in pelle.