Sport.quotidiano.net - La sfida tra tecnici marchigiani. Yuasa e il grande derby con la Lube

Si avvicina il primo storicoin casa dellaCivitanova per laBattery Grottazzolina in Superlega, quello che è stato da tutti definito ildelle Marche nel campionato di volley più importante del mondo. Attesa ai massimi livelli per due squadre che hanno centrato in stagione regolare e nel loro complesso una stagione fin qui esaltante.già sicura da sette giorni della permanenza in Superlega, obiettivo stratosferico, cui si aggiunge addirittura quello della qualificazione ai play-off per il quinto posto, ovvero la possibilità di lottare per la qualificazione alla Challenge Cup 2025-2026. Competizione di altissimo livello che in questa stagione vedrà come finalista proprio laCivitanova di Giampaolo Medei che ha ottenuto il passaggio del turno in settimana ad Ankara e che nel doppio confronto di finale se la vedrà con i polacchi del Bogdanka LUK Lublin.