Sport.quotidiano.net - La sfida Lunano mette la Jesina nel mirino

In Promozione oggi per la nona giornata del girone di ritorno si anticipano sette partite. Questo il programma (ore 15). Appignanese-Gabicce Gradara. A digiuno di vittorie da cinque partite, il Gabicce Gradara per acciuffare i playoff (il quinto posto è a -1, il quarto è a -2) deve accelerare il passo a cominciare da oggi. "Dobbiamo trasformare la rabbia per la vittoria sfumata domenica scora in energia positiva, la squadra ne è consapevole e sono fiducioso che da qui alla fine darà una risposta importante – spiega il tecnico Nicola Capobianco –. Sono fiducioso perché siamo vivi, le prestazioni non sono mai mancate, abbiamo creato occasioni segnando purtroppo col contagocce. Ora è venuto il momento di raccogliere i frutti".. "Incontriamo – spiega il diesse delMatteo Dominici – la squadra più in forma del campionato e che arriva da 7 vittorie consecutive.