La sfida contro il Castelfidardo L’Atletico spera di dare un calcio alla crisi

Arriva ilAscolidavvero di poterfinalmente un ‘di risultati e tornarevittoria. Non sarà facile perché lain programma domani alle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli è delicata anche per gli ospiti, reduci dpesante sconfitta interna per 1-0la Civitanovese, ora quart’ultima in classifica. Per i fidardensi insomma, sarà una specie di ‘partita del riscatto’ dopo la bella prestazione e il pareggio (1-1)la capolista Sambenedettese e la vittoria casalinga per 2-0 sul Sora. Quello di domani sarà uno sdiretto tra due squadre distanziate di un solo punto (33 e Atletico Ascoli 32), per prendersi i tre punti che ribbero serenità all’ambiente. "Ascoli avrà il dente avvelenato, giocherà in casa e vorrà fare risultato, quello che cercheremo però di fare anche noi – ha dichiarato il tecnico del, Marco Giuliodori – Dovremo essere bravi a ricaricare subito le pile, perché ci aspetta una partita difficilissima anche per il campo, piccolo a differenza del nostro.