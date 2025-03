Iodonna.it - La settimana della moda milanese prosegue all'insegna dei pesi massimi del settore. Da Versace a Tod's, passando per Sportmax, Missoni e Moschino

Vietato fermarsi. Sullo sfondocapitale italiana dello stile, laprocede spedita. Nella quarta giornata di Milano Fashion Week 2025 la sfilataha catalizzato l’attenzione, coronando ventiquattro ore ricche di défilé interessanti. Milano Fashion Week 2025: 10 celebrità in prima fila X Il quarto giornoMFW dedicata all’Autunno-Inverno 2025/26, infatti, ha visto sfilareMade in Italy, come Tod’s,(con il debutto del neo direttore creativo Caliri).