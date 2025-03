Iltempo.it - "La separazione delle carriere? È solo un falso problema"

«Non ho partecipato allo sciopero perché non condivido la scenografia tremendista della situazione. Al di là della buona fede di tutti, hauna funzione compattante interna per nascondere la crisi dell'associazionismo.un'opposizione pregiudiziale da parte di gruppi oltranzisti egemoni che costringono l'Anm ad una specie di guerra di fronda da 1600 francese. C'èla sterile difesa dell'esistente senza proposte alternative». A parlare con Il Tempo dello stato di salute della magistratura è il sostituto procuratore di Roma, Giuseppe Bianco.L'Anm ha definito un successo lo sciopero contro la riforma della giustizia. Eppure i numeri mostrano che Roma è in controtendenza, al 60 per cento. Come può essere interpretato questo dato? «La percentuale di adesione hauna valenza statistica interna ai gruppi.