Ilrestodelcarlino.it - La segnalazione del lettore: "Solito caos per il giuramento e nessun vigile presente"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una città che da un lato si giova della presenza di forestieri che occupano le strutture ricettive e, alberghi, B&B, ristoranti, pizzerie, bar, ma che paga un dazio alla cerimonia diche si svolge periodicamente: il traffico praticamente paralizzato nella zona della caserma Clementi, per un bel raggio. Anche ieri centinaia di automobilisti si sono ritrovati intrappolati nel traffico lungo via Erasmo Mari fino al bivio per l’asse attrezzato, un tratto di circa 2,5 chilometri. Il, durato circa mezz’ora, ha reso il percorso un vero inferno per molti cittadini, causato principalmente dalla presenza di numerosi militari che camminavano sulla strada, carichi di bagagli e altri oggetti. "La situazione – ci scrive un– è apparsa surreale, quasi da ’Far West’, aggravata dalla carenza di personale dei vigili urbani per regolamentare il traffico.