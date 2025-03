Fanpage.it - La scelta del nome perfetto: gli errori madornali da evitare secondo l’esperta

Leggi su Fanpage.it

Una consulente di nomi per bambini ha svelato glipiù comuni con cui si trova spesso a fare i conti durante la propria attività, dall’aggiunta di lettere inutili alla pressione delle tradizioni familiari, fino all’ossessione per l’originalità e alla percezione errata della popolarità. Il segreto per non sbagliare? Scegliere sempre con il cuore.