La Scala di Milano ricorda la ballerina Antonella Luongo | Il Corpo di Ballo danzerà senza di lei ma con lei

, 1 marzo 2025 – Commozione e lacrime alladidove ieri, quando il sipario si è alzato, infatti, il pubblico si è visto davanti l'interodi. Davanti a loro il sovrintendente Fortunato Ortombina ha spiegato che nei giorni scorsi è morta, prima studentessa dell'Accademia e poie solista scaligera e ha chiesto per lei un minuto di silenzio (a tratti interrotto da singhiozzi) e un applauso. "Ildiquesta seradi lei ma con lei" ha detto al pubblico chiedendo di sostenere i danzatori che "balleranno con una grande tensione emotiva". Il teatro allaha portato ieri in scena tre declinazioni del balletto contemporaneo in una serata iniziata con un momento emozionante. Ad aprire le danze è stato Philippe Kratz con la sua Solitude Sometimes, balletto per 14 danzatori che ha realizzato proprio per lasu richiesta di Manuel Legris (ieri al suo ultimo giorno come direttore deldi) nel 2023.