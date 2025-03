Ilgiorno.it - La Sagra della Valtellina a Sedriano: gusto, spettacolo e solidarietà. Quando e dove

Milano, 1 marzo 2025 – I sapori autenticiapprodano a, in provincia di Milano, per un evento imperdibile. Dal 7 al 9 marzo e dal 14 al 16 marzo, in Piazza Mercato, sarà allestita una grande tensostruttura coperta e riscaldata, che ospiterà la, un appuntamento dedicato alla buona cucina e al divertimento. Oltre alla straordinaria offerta enogastronomica, lasi distingue per il suo forte impegno solidale. Gli organizzatori hanno scelto di donare 100 pasti gratuiti al Comune di, per un valore complessivo di 3.000 euro, destinati alle persone più bisognose. “Laè un momento di festa e condivisione, ma anche un'occasione per dimostrare attenzione verso la comunità - ha affermato Alessandro Fico, organizzatore dell'evento -.