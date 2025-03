Europa.today.it - La Rivierabanca ospita Orzinuovi con la necessità di aprire un nuovo ciclo vincente

Mettersi alle spalle il turno infrasettimanale di mercoledì e dare il via a una nuova cavalcata: questo il compito dellaRimini, che domenica (ore 18) sfida la Gruppo Mascionella domenica in cui il Flaminio si trasforma per Colors, la sua festa di Carnevale. .