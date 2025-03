Iodonna.it - La ricetta della torta vegana al limone e mirtilli

Leggi su Iodonna.it

Decisamente blu. Ladiimpone il suo colore dominante anche a tavola: presentatela su un piatto da portata in nuance e, perché no, accompagnata da un bouquet di fiori di cardo. O di borragine, di fiordaliso, di agatea.: ladi mele al calvados e cannella X Leggi anche › Dalle Torte matte ai Sottaceti ovunque: le tendenze culinarie del 2025 secondo Pinterest Predicts INGREDIENTI PER 1DA 20 cm (circa 8 porzioni): 330 g farina 260 g zucchero 1 cucchiaio di lievito chimico 1 pizzico di sale 200 ml latte di mandorla o altri tipi di latte vegetale 130 ml olio vegetale, preferibilmente senza Ogm la scorza e il succo di 3 limoni biologici 2 cucchiaini di estratto o pasta di vaniglia (o i semi di 2 bacche di vaniglia) 250 gfreschi, più altri per decorare zucchero a velo, per decorare ProcedimentoPreriscaldate il forno a 180°C, quindi imburrate uno stampo a cerniera da 20 cm, poi rivestite il fondo con carta forno.