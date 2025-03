Ilgiorno.it - La protesta di contadine e operaie. Quelle coraggiose donne del 1917

Appuntamento con la storia e con leorganizzato dall’Anpi "Angelo Marchina Balì" di Gussago. L’appuntamento voluto dal direttivo anche in occasione della festa della donna è fissato per martedì alle 20.45 nella sala civica Camillo Togni di Piazza Vittorio Veneto a Gussago. Le autrici che fanno parte della Fondazione Centro di Documentazione Storico–Etnografica – Alessia Cecconi e Luisa Ciardi – spiegheranno come è nato il loro volume, “in marcia contro la guerra” illustrato dai fumetti dell’artista Marco Perna. La serata sarà coordinata da Valeria Benedetti del Comitato Promotore della Marcia della Pace Perugia–Assisi del 2025. Il libro ripercorre ladinel pieno della Prima Guerra Mondiale. Furono loro che dovettero prendere il posto di fratelli, mariti e fidanzati nei campi e nelle fabbriche.