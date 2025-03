Metropolitanmagazine.it - La prossima trilogia di Star Wars è stata confermata ufficialmente

si stapreparando per la suache continuerà la trama della saga principale. La trama principale diche la maggior parte del mondo ha seguito è contenuta in soli nove film opportunamente etichettati come “Skywalker Saga”, nonostante l’universo narrativo sia ricchissimo anche di prodotto arrivati da media differenti. Serie TV, fumetti, libri e anche videogiochi hanno arricchito il già vastissimo universo di Guerre Stellari. E anche se l’anno prossimo uscirà un film di The Mandalorian, c’è sicuramente voglia di qualcosa di più da parte del pubblico. Sembra che ogni dieci anni circa, i fan si debbano aspettare una nuovaper far proseguire la storia.: The Rise of Skywalker sarebbe dovuta essere la fine, ma non sarà così. In una nuova intervista a Deadline, il capo della Lucasfilm Kathleen Kennedy, ha confermato che Simon Kinberg sta sviluppando una nuovadiche continuerà la saga principale.