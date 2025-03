Lanazione.it - La Primavera a Saltocchio cerca il riscatto contro Giugliano

Si giocherà alle 11 sul sintetico dila sfida tra ladella Lucchese ed il. I ragazzi di Marselli dopo la sconfittal’Audace Cerignola, sono piombati all’ultimo posto in classifica a pari punti con la Juve Stabia a 11, ma vista l’esclusione del Taranto dal campionato non ci saranno retrocessioni. Certamente la situazione societaria non aiuta, con le famiglie che devono farsi carico delle trasferte e con qualche piccolo contributo che arriva da alcuni sponsor. Sabato prossimo il campionato si fermerà, ma lail 17 marzo sarà di scena a Catania, una trasferta dove sarà necessario l’utilizzo dell’aereo, e per questo la società rossonera ha chiesto il posticipo per acquistare i biglietti ad un prezzo più basso. Intanto i ragazzi, insieme a mister Marselli hannoto di preparare la sfidailnel migliore dei modi, e sicuramente proveranno a scendere in campo con l’obiettivo di portare a casa i tre punti.