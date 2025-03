Secoloditalia.it - La premier scappa? FdI sbugiarda le opposizioni: “Basta polemiche, in Aula 6 volte in 4 mesi”

Ci risiamo, letornano alla carica con la richiesta allaMeloni di riferire in Parlamento. Lo fanno praticamente su tutti i dossier, dal più nevralgico alla bega condominiale. Venga a riferire, chiarisca all’, spieghi la posizione del governo. Potevano perdere l’ultima ghiotta occasione? Ovviamente no. “Le immagini di ieri dallo Studio ovale hanno sconvolto il mondo. Siamo in una situazione internazionale senza precedenti e il comunicato dellaMeloni, giunto ben ultimo dopo altri leader europei, non fa chiarezza sulla posizione dell’Italia”. Così i capigruppo dem alla Camera e al Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, pronti a processare laperfino per la rottura tra Trump e Zelensky. Non è da meno Giuseppe Conte che spara ad alzo zero. “Giorgia Meloni era una del popolo, si era detta una underdog, una di voi, però progressivamente si sottrae alle interviste, non viene neppure a confrontarsi in momenti così importanti per lo scenario internazionale rispetto a tutto quello che sta succedendo”.