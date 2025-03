Calciomercato.it - La Premier avanza per Leao: ipotesi scambio con la big

Il portoghese del Milan ha parecchi estimatori tra le top europee e in particolare il Liverpool può muoversi con decisioneLa stagione di Rafael, così come quella di tutto il Milan, si sta rivelando decisamente opaca. I rossoneri sono ottavi in campionato con la chance di risalire e scavalcare la Fiorentina nel recupero col Bologna. Un’impresa comunque tutt’altro che semplice andare a sbancare il Dall’Ara con i rossoblù che hanno gli stessi punti e ambizioni della squadra di Conceicao.Lapercon la big (LaPresse) – calciomercato.itL’eliminazione dalla Champions col Feyenoord è stata una batosta pesantissima difficile da smaltire, come dimostra anche il ko di Torino. Il quarto posto e l’Europa si sono allontanati ulteriormente e domenica sera c’è lo scontro diretto con la Lazio dove il Milan sarà seriamente obbligato a vincere.