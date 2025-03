Davidemaggio.it - La Posta del Cuore anche a Storie di donne al bivio. Manuela Arcuri risponde alle lettere

E’ riscoppiata la moda anni 90 delladel. Se Diaco ha affidato i consigli amorosi a Valeria Marini, creando dei siparietti trash tra gaffe e doppi sensi, sempre su Rai2 – che un tempo ospitava l’ironicadelcon Sabina Guzzanti – Monica Setta punta su. Da oggi pomeriggio, infatti, la rediviva attrice sarà presenza fissa nell’appuntamento del sabato didial. Dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2019, lanegli ultimi tempi è apparsa in TV solo come ospite in alcuni programmi (è stata fissa a La Volta Buona durante Sanremo) uscendo dal giro delle fiction che contano. Mentre da oggi pomeriggio, d15 su Rai 2, inaugurerà, come anticipato, uno spazio tutto suo: ladeldidialweekend.