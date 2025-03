Quotidiano.net - La politica del ring. La realtà oltre il teatro: l’Atlantico ora ci divide

Alcide De Gasperi si presentò alla Conferenza di pace di Parigi, il 10 agosto 1946, quella che avrebbe messo fine alle ostilità tra l’Italia sconfitta le potenze alleate vincitrici della seconda guerra mondiale, con queste parole: "Sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me.". Altri tempi, altri statisti. La cortesia non ha partecipato all’incontro Trump-Zelensky nello Studio Ovale della Casa Bianca. Finito in una rissa in mondovisione, a dispetto della sacralità del luogo che, più di ogni altro, ha scandito la storia americana e ne simboleggia il potere: Eisenhower vi entrò da capo dei liberatori dell’Europa. Dalla scrivania dello Studio Ovale faceva capolino John John Kennedy mentre il padre Jfk era impegnato a fare il presidente. Da lì Richard Nixon parlava al telefono con gli astronauti dell’Apollo 11 e poi, travolto dal Watergate, annunciava le sue dimissioni.