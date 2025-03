Ilgiorno.it - La picchiata, il bird strike e poi lo schianto: l’eroismo del pilota accecato visto sul radar. Analisi della caduta dell’ultraleggero

CINO (Sondrio) – Il sogno di sfrecciare nel cielo il più veloce possibile, consumando meno carburante di un’utilitaria, con un ultraleggero che costa la metà di una fuoriserie. Alberto Porto, ildi 58 anni, patronsocietà aeronautica Porto Aviation Group di Cremella, è precipitato con il suo aereo in Valtellina. Un sogno coltivato, progettato e costruito a lungo, dal 1995, pezzo dopo pezzo, come il suo Risen Superveloce 916 con cui stava provando a infrangere l’ennesimo record per dimostrare di non essere un visionario. Un uccello però glielo ha impedito, forse per sempre, perché ora Alberto rischia di perdere un occhio e di non poter più volare. Ma almeno è vivo, come è viva Saby, coe compagna 43enne. Aberto e Saby sono decollati venerdì mattina alle 6.15 utc, tempo coordinato universale, alle 7.