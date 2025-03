Napolitoday.it - La perseguitavano perché convinti che tradisse il marito: cinque arresti

Leggi su Napolitoday.it

Per il sospetto di una relazione extraconiugale una donna di Scampia è stata sottoposta a una serie di minacce e atti persecutori - dale da altre sei persone - culminati in una rapina e in una violazione del domicilio. Per la donna la vita era diventata un inferno, ma oggidei.